Бизнес на крови: кто закрыл глаза на смерти украинцев из-за войны россии

Не люблю пафосные слова, но здесь иначе не получится. Пока Вооруженные Силы Украины проливают кровь за то, чтобы Украина существовала, а россияне не вторглись еще в какую-нибудь европейскую страну, некоторые решили войну не замечать.

Кому война

Исследователи Yale University мониторят деятельность компаний в России после полномасштабного вторжения. Они обнаружили по меньшей мере 250 фирм, которые игнорируют призывы прекратить инвестиции в страну-агрессора. А еще команда Киевской школы экономики (KSE Institute) ведет базу данных из более чем 2000 компаний.

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Каждый смартфон, каждая пара джинсов и банка кукурузы делает жизнь россиян более комфортной, а значит – продолжает войну.



Всемирно известные компании, которые продолжают вести бизнес в России / Фото из фейсбука Инны Совсун

Оружие против безнравственности – в руках каждого

Я не знаю, что в голове у топ-менеджеров брендов, продолжающих финансировать террористическое государство. Да, это бизнес на крови. У них нет ценностей, даже если они вбухали миллионы долларов, чтобы убедить покупателей в обратном.

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Как мы можем сражаться? Совместно давить на компании, поддерживающие россию, – писать письма, осуждать публично, выходить на акции протеста и, конечно же, "голосовать кошельком". Тот, кто финансирует террористическое государство, должен ответить. Война есть война.

Важно – в россии не против национализировать компании, которые покидают ее рынок: смотрите видео

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.