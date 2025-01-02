Кроме этого, историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак сказал 24 Каналу, что конец российско-украинской войны будет решаться вне воли избранного президента США Дональда Трампа.

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В какой области Россия может проиграть

По словам историка, 2025 год может быть технически переломным и для войны, и для всего мира. Поскольку война быстро ускоряет развитие различных технологий.

В свое время Советский Союз сосредоточился на военных планах, но проиграл компьютерную революцию. Сейчас то же самое может произойти с Россией.

Конец этой войны будет решаться вне воли Трампа. Будет увенчаться определенными структурными проблемами, а Россия их имеет. Она "надувает щеки", что она якобы очень сильная и мощная, но эти проблемы есть. Они никуда не денутся и нарастают,

– отметил Грицак.

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Что может ухудшить ситуацию со стороны Украины

Если Трамп сдержит свое обещание и откроет интенсивную добычу нефти в США, это очевидно, что повлияет на экономику России и соответственно на войну.

Но это не тот разговор, который хотел бы иметь. Мы можем сколько угодно говорить о неизбежном крахе России и Путина. Он произойдет, но мы не знаем когда. Все-таки даже при такой ситуации у России большой ресурс,

– объяснил Ярослав Грицак.

Его больше тревожит, может ли Украина к этому времени потерпеть крах. Ведь в нашем государстве также есть структурные проблемы, а, может, еще большие, чем в России. Особенно в случае недостаточной поддержки от Запада и популистского поведения правительства – не перевода Украины на военный режим и другие рельсы существования.

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Можно ли быстро закончить войну

Доктор исторических наук считает, что ключ к миру лежит не в кармане избранного президента США Дональда Трампа, а у российского диктатора Владимира Путина.

Я не вижу ни возможности, ни желания, ни маневра для Путина быстро закончить войну. Он запустил страшную машину, и теперь должен бежать впереди нее. Если он остановится, она его раздавит. Запустить машину войны легко, но остановить ее тяжело,

– подчеркнул он.

Глава Кремля однозначно имеет огромный аппарат, способен убедить пропаганду, что условное перемирие будет его победой. Однако, на самом деле, Россия имеет серьезные структурные проблемы.