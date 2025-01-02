Окрім цього, історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак сказав 24 Каналу, що кінець російсько-української війни вирішуватиметься поза волею обраного президента США Дональда Трампа.

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У якій галузі Росія може програти

За словами історика, 2025 рік може бути технічно переломним і для війни, і для всього світу. Оскільки війна швидко прискорює розвиток різних технологій.

Свого часу Радянський Союз зосередився на воєнних планах, але програв комп'ютерну революцію. Зараз те саме може статися з Росією.

Кінець цієї війни буде вирішуватись поза волею Трампа. Буде увінчатися певними структурними проблемами, а Росія їх має. Вона "надуває щоки", що вона буцім дуже сильна і могутня, але ці проблеми є. Вони нікуди не дінуться і наростають,

– зазначив Грицак.

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Що може погіршити ситуацію з боку України

Якщо Трамп дотримається своєї обіцянки й відкриє інтенсивний видобуток нафти в США, це очевидно, що вплине на економіку Росії і відповідно на війну.

Але це не та розмова, яку хотів би мати. Ми можемо скільки завгодно говорити про неминучий крах Росії і Путіна. Він станеться, але ми не знаємо коли. Усе-таки навіть за такої ситуації у Росії великий ресурс,

– пояснив Ярослав Грицак.

Його більше тривожить, чи може Україна до цього часу зазнати краху. Адже в нашій державі також є структурні проблеми, а, може, ще більші, ніж в Росії. Особливо у разі недостатньої підтримки від Заходу й популістської поведінки уряду – не переведення України на воєнний режим та інші рейки існування.

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Чи можна швидко закінчити війну

Доктор історичних наук вважає, що ключ до миру лежить не в кишені обраного президента США Дональда Трампа, а в російського диктатора Владіміра Путіна.

Я не бачу ні можливості, ні бажання, ні маневру для Путіна швидко закінчити війну. Він запустив страшну машину, і тепер мусить бігти попереду неї. Якщо він спиниться, вона його розчавить. Запустити машину війни легко, але зупинити її тяжко,

– наголосив він.

Глава Кремля однозначно має величезний апарат, здатний переконати пропаганду, що умовне перемир'я буде його перемогою. Однак, насправді ж, Росія має серйозні структурні проблеми.