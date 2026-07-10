Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк, добавив, что именно эти резервы, которые противник подтянул к линии боевого столкновения, он сейчас старается задействовать в максимальном количестве.

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Наказание за отказ штурмовать

За последнее время в 2 – 3 раза увеличилось количество штурмовиков, которых Россия привлекает к проведению штурмовых действий. Как отметил офицер бригады НГУ "Рубеж", использование такого значительного числа личного состава всегда влечет за собой соответствующие последствия. Во-первых, большие потери, во-вторых, качество самих этих подразделений, а также их оснащение всем необходимым для проведения штурмов – низкое.

Даже стрелковым вооружением российские военнослужащие обеспечены на очень низком уровне. То есть, как правило, там через один попадаются ржавые автоматы, которые даже стрелять не могут. Нередки случаи, когда они продвигаются вперед вообще без какого-либо вооружения. Делают они это потому, что знают, что у них нет возможности вернуться,

– рассказал Черняк.

Он уточнил, что Россия создала систему наказаний для тех, кто отказывается идти в штурм и возвращается. В целом, по словам Черняка, ситуация в зоне ответственности бригады "Рубеж" характеризуется усиленным использованием со стороны врага пехотных подразделений.

О тактике оккупантов и роли дронов: смотрите в видео

О тепловизионных дронах для противодействия проникновению врага

Российские войска продолжают применять тактику инфильтрации. По словам офицера бригады НГУ "Рубеж", враг бросает небольшие группы пехотинцев, по 1 – 2 человека, в "зеленку", где летом их обнаружить практически невозможно из-за густых зеленых насаждений. Оккупанты днем стараются вообще не проявлять никакой активности, чтобы оставаться незамеченными, а активизируются ночью.

Именно поэтому чрезвычайно важно обеспечить подразделения аэроразведки тепловизионными дронами, ведь днем они не проявляют активности, а днем и тепловую сигнатуру противника увидеть чрезвычайно сложно. Ведь в условиях жары все прогревается до высоких температур, и их сигнатуры в условиях зеленых насаждений обнаружить довольно сложно,

– пояснил Черняк.

Он отметил, что тепловизионные дроны существенно помогают выявлять вражеские группы в лесопосадках. Офицер бригады НГУ "Рубеж" подчеркнул, что в условиях тактики инфильтрации противника едва ли не самой важной и самой сложной задачей является именно обнаружение оккупантов.

К сведению! Идет сбор средств на приобретение тепловизионных дронов для бригады НГУ "Рубеж". Присоединиться можно донатом на номер карты: 4441 1111 2822 2241 или отсканировав указанный ниже QR-код.