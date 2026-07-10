Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Володимир Черняк, додавши, що от резерви, які противник підтягнув до лінії бойового зіткнення, зараз старається використовувати в максимальній кількості.

Дивіться також "Втратили половину напрямків": Сирський заявив про провал масштабного наступу Росії

Покарання за відмову штурмувати

За останній період у 2 – 3 рази збільшилась кількість штурмовиків, які Росія залучає до проведення штурмових дій. Як зазначив офіцер бригади НГУ "Рубіж", використання такого значного числа особового складу, завжди несе за собою відповідні наслідки. По-перше, великі втрати, по-друге, якість самих цих підрозділів, а також їх оснащення всім необхідним для здійснення штурмів – низька.

Навіть стрілецьким озброєнням російські військовослужбовці забезпечені дуже на низькому рівні. Тобто, як правило, там через один трапляються іржаві автомати, які навіть стріляти не можуть. Непоодинокі випадки, коли вони просуваються вперед взагалі без будь-кого озброєння. Роблять вони це тому, що знають, що повертатися у них варіанту немає,

– розповів Черняк.

Він уточнив, що Росія створила модель покарань для тих, хто відмовляється йти в штурми й повертається. Загалом, зі слів Черняка, ситуація в зоні відповідальності бригади "Рубіж" характеризується посиленим використанням з боку ворога піхотних підрозділів.

Про тактику окупантів та роль дронів: дивіться у відео

Про тепловізійні дрони для протидії проникненню ворога

Російські війська продовжують застосовувати тактику інфільтрації. Зі слів офіцера бригади НГУ "Рубіж", ворог маленькі групи піхотинців, по 1 – 2 особи, кидає в "зеленку", де влітку їх виявити практично неможливо через густі зелені насадження. Окупанти вдень стараються взагалі не проявляти жодної активності, щоб залишатися непоміченими, активізуються вночі.

Саме тому надзвичайно важливим є забезпечення підрозділів аеророзвідки тепловізійними дронами, бо вдень вони активності не проявляють, але вдень і теплову сигнатуру противника побачити надзвичайно складно. Адже в умовах спеки все прогрівається до високих температур, і їхні сигнатури в умовах зелених насаджень виявити доволі складно,

– пояснив Черняк.

Він зауважив на тому, що тепловізійні дрони суттєво допомагають виявляти ворожі групи у лісопосадках. Офіцер бригади НГУ "Рубіж" підкреслив, що в умовах тактики інфільтрації противника ледь не найважливішим і найскладнішим завданням є якраз таки виявити окупантів.

До відома! Триває збір коштів на придбання тепловізійних дронів для бригади НГУ "Рубіж". Долучитися можна донатом на номер карти: 4441 1111 2822 2241, або відсканувавши вказаний нижче QR-код.