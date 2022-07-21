Спойлер окончания войны с Украиной очень не понравится оккупантам

путин, конечно, может рассказывать, что московия еще не начинала даже в плане ведение боевых действий. А главный военный оленевод московии рассказывать об активизации наступательных действий по всем направлениям.

Финал известен наперед

Реальность же такова, что уже сегодня можно говорить, что у московии нет потенциала, чтобы вооруженно победить Украину. Особенно когда на Западе есть консенсус относительно того, что московия не должна победить вооруженно Украину – и под это давали, дают и будут давать оружие Украине.

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Конечно, еще могут быть какие-то спорадические попытки предпринимать наступление, но чисто милитарная московия ничего не достигнет радикально. Почему так, прямо и намеками писал в последние 10 дней.

Надежда врага умрет последней

московия будет возвращаться снова к стратегии комплексного влияния на Украину, где военный фактор будет играть роль. Но не решающую роль – хотя и в больших масштабах по сравнению с периодом 2014 – 2021 годов.

Будет попытка дождаться, когда негативные социальные и экономические последствия длительной войны дадут о себе знать внутри Украины, и будет попытка потом конвертировать это в политические моменты.

О главном оккупанты снова испытывают на украинцах столетний способ геноцида

Отдельно московия будет пытаться играть на противоречиях в странах Запада по уровню поддержки Украины и попытаться дождаться потери интереса к большой войне из-за внутренних проблем. Это все будет, со своей стороны, информационно использоваться, чтобы давить на свободу и решительность украинцев в дальнейшем сопротивлении.

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