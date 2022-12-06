Год, который изменил все: какой путь прошла Украина после обманчивого разговора Байдена и Путина

Год назад Байден разговаривал с Путиным. Некоторые тогда верили, что вторжения не будет. Некоторые были убеждены, что Байден нас сливает.

Как мир разбил российский "компас"

И, видимо, никто не мог себе представить, что через год нефтяное эмбарго вступит в силу, "Северные потоки" будут лежать металлоломом на дне моря, Германия будет поставлять Украине ПВО, а США будут учить украинские войска, чтобы мы могли освободить Крым и восточные регионы.

Интересно Недоимперия уже исчерпала ресурсы для перелома в войне, все решится за считанные месяцы

Пройдет несколько лет, и, оглядевшись вокруг себя, проживая в одном из самых лучших мест в мире, мы вспомним сегодня.

Война в Украине заставила демократический мир пересмотреть свои отношения с Россией / Коллаж 24 канала

Будущее, рождающееся в муках

Не знаю, сколько из вас верит, что мы построим нашу Украину, станем членами ЕС и НАТО, будем одними из лидеров в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и свободы предпринимательства.

Я уверена, что так и будет. Что именно такую Украину передадим нашим детям. А пока у нас много работы. боли. Потерь и испытаний. Однако мы все обязательно сможем.