Об этом рассказал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий в интервью "Суспильному".

Как российские БПЛА затрудняют логистику на Константиновском направлении?

Военный рассказал, что логистические маршруты Сил обороны сейчас находятся под контролем врага. По его словам, российская армия получила возможность запускать беспилотники авиационного типа, в частности "Молнии", на расстояние до 40 километров вглубь украинской обороны.

Пясецкий рассказал, что из-за массированного присутствия вражеских дронов в воздухе передвижение военного транспорта существенно затруднилось. Главный сержант отметил, что в темное время суток ездить по дорогам возле Краматорска и Славянска стало крайне нежелательно. Из-за высоких рисков все логистические миссии и задачи бойцам приходится выполнять преимущественно днем или во время утренних и вечерних сумерек.

Военный отметил, что россияне применяют УАБы, которыми также наносят удары по тыловым городам, для атак на позиции ВСУ. Также оккупанты используют БПЛА для прикрытия штурмов и ударов по логистике.

Дроны различного типа: от квадрокоптеров с радиоуправлением или оптоволоконной связью до дронов-камикадзе "Молния" авиационного типа. Если первые они используют на глубину до 15–20 километров, то вторые, самолетоподобные, – чтобы поразить нашу логистику на глубину свыше 20 и до 40 километров вглубь зон ответственности нашей бригады и корпуса,

– рассказал Пясецкий.

Он добавил, что это создает трудности для пехоты. Сержант отметил, что из-за невозможности добраться до позиций на автотранспорте или боевых бронированных машинах людям приходится преодолевать десятки километров пешком.

Пясецкий отметил, что из-за постоянных потерь в технике и живой силе становится все труднее выполнять поставленные задачи.

Майор ВСУ Андрей Ткачук в конце июля в эфире 24 Канала рассказал , что ситуация на фронте сложная. Он подчеркнул, что, в частности, в Константиновке наблюдается инфильтрация российских оккупантов, в городе продолжаются тяжелые бои. По мнению эксперта, россияне хотят продвигаться дальше на север: к поселку Алексеево-Дружковки и городу Дружковке.