Такое мнение в эфире 24 Канала высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что это позволит Драпатому быстро вникнуть в суть дел на новой должности главнокомандующего ВСУ, на которой он сменил Сырского.

Михаил Драпатый – новый главком: какие вызовы стоят перед ним

Сегодня существуют определенные процессы, которые, как подчеркнул майор ВСУ, Драпатому предстоит наладить. Ткачук объяснил, что необходимо провести аудит, проанализировать, что происходит на определенных участках фронта, в частности на Покровском, и донести до общества информацию о ситуации на фронте.

Нужно понять все вызовы, с которыми мы сталкиваемся вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Ситуация очень сложная. Это все осознают и знают. Необходимо понимать, что сейчас Драпатый берет армию, которая находится не в простой ситуации. Ему будет нелегко. Большое уважение за то, что в такое сложное время он берет на себя ответственность,

– отметил Ткачук.

По мнению майора ВСУ, перед новым главнокомандующим ВСУ стоят большие вызовы и немалый объем работы. По словам Ткачука, ситуация на фронте сложная, в частности в Константиновке (Донецкая область) наблюдается инфильтрация российских оккупантов, в городе идут тяжелые бои. Противник стремится продвигаться дальше на север: к поселку Алексеево-Дружковке и городу Дружковке.

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Он также рассказал, что враг наращивает силы и проводит операции дальше севернее Покровска, и отметил, что этот город в настоящее время оккупирован. Ткачук обратил внимание на то, что о данной ситуации бывший главнокомандующий Сырский не сообщил публично.

Нужно проводить работу и в отношении корпусов, предоставлять им возможности, чтобы они продолжали функционировать, развиваться. В свое время Сырского додавили, чтобы он создал и запустил корпусную систему, но в дальнейшем он не предоставлял корпусам всех необходимых возможностей. Это была проблема и вызов,

– пояснил Ткачук.

Майор ВСУ затронул и тему мобилизации, назвал ее огромным вызовом и проблемой. Он отметил, что этот процесс находится в ведении главнокомандующего ВСУ, потому что ТЦК входят в структуру Сухопутных войск, которые, в свою очередь, подчиняются главкому. Ткачук подчеркнул, что Минобороны этим заниматься не должно, просто Федоров, когда вступил в должность министра обороны в январе 2026 года, заявил, что готов этим заниматься.

Подводя итог, майор ВСУ подчеркнул также, что Украине нужно и дальше увеличивать свои дальнобойные возможности, а также необходимо обеспечить ротацию в армии, чтобы бойцы, которые длительное время находятся на позициях, могли восстановить силы.

Полное интервью с Андреем Ткачуком: смотрите в видео