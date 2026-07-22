Таку думку в етері 24 Каналу висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, підкресливши, що це дасть змогу Драпатому швидко увійти у контекст справ на новій посаді головкома ЗСУ, на якій він замінив Сирського.

Михайло Драпатий – новий головком: які виклики перед ним постануть

Сьогодні є певні процеси, які, як наголосив майор ЗСУ, Драпатому треба буде налагоджувати. Ткачук пояснив, що потрібно здійснити аудит, проаналізувати, що відбувається на певних напрямках фронту, зокрема на Покровському, та прокомунікувати з суспільством щодо ситуації на фронті.

Треба зрозуміти всі виклики, які в нас є, навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ситуація дуже складна. Це всі усвідомлюють і знають. Необхідно розуміти, що зараз Драпатий бере армію, яка не в простій ситуації. Йому легко не буде. Велика повага, що у такий складний час він бере на себе відповідальність,

– зауважив Ткачук.

На погляд майора ЗСУ, перед новим головкомом ЗСУ стоять великі виклики й чималий обсяг роботи. Зі слів Ткачука, ситуація на фронті складна, зокрема у Костянтинівці (Донеччина) спостерігається інфільтрація російських окупантів, тривають важкі бої в місті. Противник прагне рухатися далі на північ: до селища Олексієво-Дружківки й міста Дружківки.

Що відбувається біля Костянтинівки: дивіться на карті

Він також розповів, що ворог накопичується і проводить дії далі північніше Покровська, і зауважив на тому, що це місто наразі окуповане. Ткачук звернув увагу на те, що про цю ситуацію колишній головком Сирський не прокомунікував публічно.

Треба проводити роботу і щодо корпусів, давати їм спроможності, аби вони далі функціонували, розвивалися. Свого часу Сирського дотиснули, щоб він створив і запустив корпусну систему, але він надалі не надавав усіх можливостей для корпусів. Це була проблема і виклик,

– пояснив Ткачук.

Майор ЗСУ окреслив і тему мобілізації, назвавши її величезним викликом і проблемою. Він зазначив, що цей процес в підпорядкуванні головнокомандувача ЗСУ, адже ТЦК перебувають у структурі Сухопутних військ, які своєю чергою підпорядковуються головкому. Ткачук наголосив, що цим не має опікуватися Міноборони, просто Федоров, коли прийшов на посаду міністра оборони у січні 2026-го заявив, що готовий цим опікуватися.

Підсумовуючи, майор ЗСУ наголосив і на тому, що Україні треба далі збільшувати свої далекобійні можливості, а також є потреба забезпечити ротації у війську, аби бійці, які тривалий час перебувають на позиціях, могли відновитися.

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