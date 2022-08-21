Украина рискует потерять ключевое преимущество, благодаря которому побеждает: как этого не допустить

Есть два меньшинства: одни во всем, что делает Зеленский, видят зраду, другие наоборот видят во всем от Зеленского победу или "не ко времени". Даже в 7 миллиардов, и зачем говорить правду, если вы все равно не поверите.

Быть разными – нормально

Но есть остальные – большинство, для которых мир не черно-белый, президент – не царь, а то, что сказали из телевизора, – не истина.

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Просто это большинство не так громко, как предыдущие две группы. Но на выборах – у каждого один голос, как и на войне – у каждого одна жизнь.

Не поддавайтесь на обманчивое ощущение, что Украина раскололась на два лагеря. Это ложь и манипуляция. Небольшие группы с крайними взглядами есть в каждой стране. И это не раскол, а норма для демократии.

Как и подвергать сомнению слова и действия власти, требовать подотчетности и ответственности – также базовая норма демократии, даже воюющей страны.

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Ключ к победе, который легко потерять

И это жизненно необходимое для нас сегодня. Потому что главная цель Путина и Си (глава КНР – 24 канал), чтобы мы перестали быть свободным народом демократической страны.

И наша свобода – это наше ключевое преимущество, благодаря которому мы побеждаем. А значит, как только мы потеряем демократические привычки – проигрываем.

Итак, критическое мышление, чтобы думать. Открытые уши слышать. Память, чтобы воспользоваться ценным опытом. Надежные источники, чтобы "питаться" только качественной информацией. Вера в ВСУ, себя и украинцев, чтобы победить и восстановить страну мечты. А со всем остальным разберемся на выборах. Не в первый раз и точно не в последний раз.

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