Нефтебаза под Ростовом горит четвертый день, российские попы решили помолиться – забавное фото

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области очень масштабный – его не могут потушить четвертый день. Нефтепродукты горят после меткого удара ВСУ. Священники РПЦ решили оригинально помочь пожарным, передает 24 Канал.

Кстати, в Ростовской области принимал удар и Новошахтинский НПЗ. Там Силы обороны атаковали С-300, которая прикрывала этот завод.

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Священники РПЦ провели молебен рядом с горящей нефтебазой в Ростовской области

Фото выложили в телеграм-канале Волгодонской епархии 20 августа. Церковники принесли икону Божьей Матери в поле неподалеку от нефтебазы, читали акафист, а еще помолились на территории районной больницы. Во время тушения огня в Пролетарске пострадали 42 пожарных.



Попы молятся на фоне горящей нефтебазы под Ростовом / Фото Волгодонской епархии

Интересно, что в комментариях под фото мнения разделились. Некоторые верующие написали, мол, пусть господь хранит "матушку-Россию". Одна из женщин призвала "Пресвятая Богородица, спаси нас, недостойных!" Но большинство высмеяло такие действия РПЦ и саркастически посоветовало помолиться за Путина, "так пожаров точно не будет".

Время покажет, была ли достойна нефтебаза под Ростовом небесного спасения. Также стоит сказать, что в местных пабликах распространяют фотографии заброшенных храмов Ростовщины.