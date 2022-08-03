К нам снова едут "победители светофоров", или "овце*б приходит на рассвете". Командование войск противника начало перегруппировку на Запорожское направление подразделений из состава войск "росгвардии" с территории чечни.

Тянут "тиктокеров" отовсюду

В район Васильевки следует 358-й отдельный батальон оперативного назначения (пункт постоянной дислокации – станица червлена, чечня). Им планируется усилить 429-й мотострелковый полк 19-й мотострелковой дивизии.

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В районах населенных пунктов нестерянка, новопокровка и работино также сосредотачиваются подразделения 96-го полка оперативного назначения национальной гвардии рф (пункт постоянной дислокации – город гудермес, чечня).

Ими планируется усилить батальонно-тактические группы 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии, понесшие в предыдущих боях ощутимые потери.

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Где "дыры" будут закрывать кадыровцами

Всего с территории чечни в Запорожском направлении командование войск противника планирует сосредоточить и развернуть до трех сводных тактических групп из состава "росгвардии" уровня "батальон – рота".

Вместе с линейными подразделениями "росгвадии" из чечни на это направление перебрасываются и органы управления указанной группировки. В общей сложности до 850 – 900 овце*бов, оснащенных легким и тяжелым пехотным оружием, автомобильным и специальным транспортом, возможно, легкими боевыми бронированными машинами.

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