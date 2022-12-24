2022 год переломил мир сильнее, чем Вторая мировая
Источник:телеграм-канал Яна Валетова
Как выяснилось за этот год, до 24 февраля 2022 года, я мало знал о ненависти, не до конца понимал свою страну и необъективно оценивал людей, живущих в ней.
Первое Рождество перерожденного мира
Тяжелый урок, но, я полагаю, не только для меня многие вещи открылись с иной стороны.
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Такими, как раньше, мы уже не будем. Никогда. Ни я, ни мои близкие, ни мои друзья, ни моя страна, ни весь мир целиком.
Я специально пишу этот пост накануне Сочельника. Это – первое Рождество в преображенном мире.
Интересное Как Зеленский повторил миссию Черчилля в Вашингтоне
Этот мир создало сопротивление откровенному, вселенскому злу и борьба с ним. В каком-то плане случившееся в истории человечества, его сознании за этот год – это разворот покруче того, что случился во Вторую мировую.
Гештальт должен быть закрыт. Карфаген должен быть разрушен.