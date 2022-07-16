Три угрозы, которые путин спрятал за своим "мы еще даже не начинали"

Когда бункерный дед ляпнул что-то, что "они еще и не начинали", все подумали, что речь об очередных военных действиях, и это вызвало удивление. Что они еще могут предложить?

Трехглавая гидра кремлевской пропаганды

Дальше повышать возраст "службы по контракту" и сажать завербованных "дедов" на расконсервированные танки Т-62? Мобилизовать зеков? Перейти ли все же к формам всеобщей мобилизации? Больше ракет? Белорусский "дуче" со своей армией… Да, это все будет, но вероятно, что "не начинали" касается, прежде всего, таких направлений.

Советуем М142 станут началом конца российских кафиров: осталось еще два шага

1) Коррумпирование политических элит на Западе.

2) Информационные спецоперации на Западе и Украине с целью сеяния уныния, паники, нежелание продолжать войну, продвижение тезисов о прекращении поставки оружия в Украину.

3) Ресурсное давление, газовый шантаж и т.д.

Золотое время ВСУ

И последнее они действительно начали реализовывать в последнее время гиперактивно. Показательно, что наиболее активно тезисы о "неправильном использовании западного оружия в Украине" начали вбрасываться теперь, когда это оружие начало использоваться с успеваемостью, близкой к максимальной. Несколько мощных "хлопков" каждую ночь над составами кафиров в Украине – наглядное подтверждение этого тезиса.

Украинцы могут очень эффективно использовать современное западное оружие, которое доказали своими действиями. Очевидный вывод, к которому должны прийти на мероприятии – такого оружия нужно гораздо больше, и это должно обеспечить итоговую военную победу Украины. Никаких эмоций – только факты.

В кремле это тоже понимают, поэтому, очевидно, начали вбрасывать все имеющиеся ресурсы (а они у них в финансовом плане почти безграничны) на продвижение нужных нарративов. "Полезные идиоты" в Украине бесплатно подрабатывают в массовке этой спецоперации, служа информационным эхом для враждебной пропаганды.

К теме Почему "боевые якуты путина" могут вылиться в плачевный сценарий для российской армии

Всем им следует включить мозг и увидеть, что последние недели украинская армия работает наиболее эффективно за всю свою историю. И это позволяет надеяться, что эффективность будет только расти, приближая итоговую победу над врагом. Столетним, страшным и свирепым врагом, который хочет уничтожить нас всех.

Значит, нынешнюю линию (больше оружия от партнеров, больше снарядов, больше всего современного) нужно продолжать, не допуская задержек или других форм затягивания процесса. Сейчас как раз ситуация, когда все черно-белое, все очень просто. Ты за оружие для Украины – ты за Украину. Ты против оружия для Украины – ты враг Украины.

Важное – в Пентагоне приятно удивлены работой ВСУ: смотрите видео