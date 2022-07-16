Триголова гідра кремлівської пропаганди

Далі підвищувати вік "служби за контрактом" і саджати завербованих "дідів" на розконсервовані танки Т-62? Мобілізувати зеків? Чи перейти все ж до форм загальної мобілізації? Більше ракет? Білоруський "дуче" зі своєю армією… Так, це все буде, але ймовірно, що "не починали" стосується передусім таких напрямків.

Радимо М142 стануть початком кінця російських окупантів: залишилося ще два кроки

1) Корумпування політичних еліт на Заході.

2) Інформаційні спецоперації на Заході та в Україні з метою сіяння зневіри, паніки, небажання продовжувати війну, просування тез про припинення постачання зброї в Україну.

3) Ресурсний тиск, газовий шантаж тощо.

І останнє вони й справді почали реалізовувати останнім часом гіперактивно. Показово, що найбільш активно тези про "неправильне використання західної зброї в Україні" почали вкидатися тепер, коли ця зброя почала використовуватися із успішністю, близькою до максимальної. Кілька потужних "бавовн" кожної ночі над складами окупантів в Україні – наочне підтвердження цієї тези.

Золотий час ЗСУ

Українці можуть дуже ефективно використовувати сучасну західну зброю, що довели своїми діями. Очевидний висновок, до якого мають прийти на заході, – такої зброї треба набагато більше, і це має забезпечити підсумкову військову перемогу України. Жодних емоцій – лише факти.

У кремлі це теж розуміють, тому, очевидно, почали вкидати усі наявні ресурси (а вони у них у фінансовому плані майже безмежні) на просування потрібних наративів. "Корисні ідіоти" в Україні безкоштовно підпрацьовують у масовці цієї спецоперації, слугуючи інформаційним відлунням для ворожої пропаганди.

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Усім їм варто ввімкнути мозок і побачити, що останні тижні українська армія працює найефективніше за всю свою історію. І це дозволяє сподіватися, що ефективність лише зростатиме, наближаючи підсумкову перемогу над ворогом. Столітнім, страшним і лютим ворогом, який хоче знищити нас усіх.

Значить, нинішню лінію (більше зброї від партнерів, більше снарядів, більше усього найсучаснішого) треба продовжувати, не допускаючи затримок або інших форм затягування процесу. Зараз якраз ситуація, коли все чорно-біле, все максимально просто. Ти за зброю для України – ти за Україну. Ти проти зброї для України – ти ворог України.

Важливе – у Пентагоні приємно вражені роботою ЗСУ: дивіться відео