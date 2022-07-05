"Химарсенок" прилетает, и все пылает: какую заветную мечту россиян уже воплотило НАТО

Интересно будет посмотреть, как россияне будут бороться с первыми для себя за восемь лет проблемами с логистикой.

Пылай-пылай ясно, чтобы не погасло

Уже пылают склады по всей временно оккупированной территории. Сначала прошлись по всем крупным складам, потом по аэродрому в Мелитополе.

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Для возобновления сил им придется делать новые склады, которые все равно видят американские спутники. И так по кругу. То же самое о железнодорожных станциях – по ним начинают активно работать.

Теперь придется менять тактику, уменьшать интенсивность снабжения, авиация начнет работать более избирательно и вообще – это уже совсем новая война.

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Завещание Бандеры в действии

Смогут ли россияне вообще перестроиться? Это тебе не какие-то кишлаки бомбить. А еще есть несколько красивых объектов в Крыму. А еще можно пройтись по российскому приграничью.

"Химарсенок" прилетает, и все пылает. Как говорил Степан Андреевич: "Ничто не остановит "Химарс", время которого пришло". Россияне хотели повоевать с НАТО? Выгребайте!

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