Палай-палай ясно, аби не загасло

Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім – по аеродрому в Мелітополі.

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Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції – по них починають активно працювати.

Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі це вже зовсім нова війна.

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Заповіт Бандери в дії

Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів у Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

"Хімарсенятко" прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить "Хімарс", час якого настав". Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!

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