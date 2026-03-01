Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "Радио Свобода".
Какие планы Москвы раскрыл Палиса?
Павел Палиса отметил, что планом России остается полный захват областей на юге и востоке.
Стратегической целью Москвы остается полный захват Донецкой области и продвижение в направлении Днепропетровской и Запорожской областей,
– отметил Палиса.
По его словам, российское руководство также рассматривает возможность дальнейшего наступления с претензиями на контроль над крупными южными городами.
Также Россия рассматривает возможность дальнейшего наступления с претензиями на контроль над Запорожьем, Херсоном, Николаевом и Одессой. Отдельно, по словам Палисы, противник планирует создание так называемой "буферной зоны" на территории Харькова и Сум.
Он подчеркнул, что эти планы остаются актуальными несмотря на текущую ситуацию на фронте.
Какая ситуация на фронте?
Ситуация на фронте остается напряженной, а бои продолжаются практически на всех ключевых направлениях. Россия продолжает пытаться истощить украинские силы через постоянные локальные наступления, одновременно Украина проводит контратаки и удерживает ключевые оборонительные рубежи.
Аналитики ISW считают, что в ближайшее время боевые действия будут оставаться интенсивными, а быстрых стратегических прорывов ни на одном из направлений не ожидается. Россия также усиливает использование дронов-камикадзе и разведки, пытаясь выявлять украинские позиции и наносить точечные удары.
Особое внимание ISW уделяет развитию беспилотных технологий. Россия активно создает новые подразделения и центры, специализирующиеся на использовании дронов. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о средствах противодействия украинским БПЛА.