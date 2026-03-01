Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "Радио Свобода".

Какие планы Москвы раскрыл Палиса?

Павел Палиса отметил, что планом России остается полный захват областей на юге и востоке.

Стратегической целью Москвы остается полный захват Донецкой области и продвижение в направлении Днепропетровской и Запорожской областей,

– отметил Палиса.

По его словам, российское руководство также рассматривает возможность дальнейшего наступления с претензиями на контроль над крупными южными городами. Речь идет, в частности, о таких областных центрах как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса.

Также Россия рассматривает возможность дальнейшего наступления с претензиями на контроль над Запорожьем, Херсоном, Николаевом и Одессой. Отдельно, по словам Палисы, противник планирует создание так называемой "буферной зоны" на территории Харькова и Сум.

Он подчеркнул, что эти планы остаются актуальными несмотря на текущую ситуацию на фронте.

Какая ситуация на фронте?