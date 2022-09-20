Почему в россии молчат о "пантеонах" убитых оккупантов и при чем здесь Пугачева

Бывают временно полезные россияне. Как говорил ленин о таких, "революционные попутчики". Активист с кубани (кто бы сомневался) ходит по местным кладбищам и находит могилы российских военных, приехавших из Украины.

Невидимые "герои"

Какие-то отдаленные задрыпанные станицы, названия которых ничего не скажут. 12 могил – о 7 из них информации в СМИ не было. На него заводят там какие-то уголовные производства, но не расстреляли.

Советуем путин готовит жителям питера и москвы такой же "сюрприз", как в 1999-м

В принципе, этим могли бы заняться многочисленные российские журналисты и общественные активисты. Там всякие кацы и варламовы – фотоаппарат у них есть, было бы желание.

Вот пригожин агитирует зэков на войну с Украиной и вспоминает о кладбище ПВК "вагнера". И что, много репортажей было об этом "пантеоне"?

Интересно Благодаря кому путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира

Молчание с выдержкой

Или кто-нибудь из россиян сходил пофоткать элитных офицеров на подмосковном "пантеоне"? А где доблесть, общественная обязанность?

Пугачева, а что такое? Слабо? овсяникова? Певец ртом Шнур или Шевчук? Что там, братишка? То то же. Молча все латентно поддерживают войну. Даже Пугачева. Примадонна, а где ты бродила первые семь месяцев войны? Нравственный ты наш советский компас, ждала успехов ВСУ под Изюмом?

Актуальное – почему Пугачева решила поднять бунт: смотрите видео