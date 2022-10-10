Флешбеки из Финляндии, или Почему России уже не выиграть эту Зимнюю войну

"Российский план заключался в том, чтобы бомбить и запугивать. К своему удивлению, россияне встретили ожесточенное сопротивление, которое в сочетании с исключительно трудными природными условиями скоро остановило наступление.

Четыре урока российско-финской войны

С самого начала финны нанесли такие тяжелые потери врагу, что россияне вдвойне усилили бомбардировки, рассчитывая сломить волю финнов к сопротивлению. Вместо этого сопротивление стало еще более решительным. Уроки этой небольшой войны поучительны.

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Во-первых , они показывают, что всегда опасно презирать противника, как бы он ни был слаб. Считая, что демонстрация силы окажется достаточной, чтобы запугать финнов и добиться немедленной капитуляции, россияне хорошо подготовились использовать с пропагандистскими целями радио, духовые оркестры и кино, однако совершенно упустили из виду стратегические и тактические аспекты войны и вопросы снабжения.

, они показывают, что всегда опасно презирать противника, как бы он ни был слаб. Считая, что демонстрация силы окажется достаточной, чтобы запугать финнов и добиться немедленной капитуляции, россияне хорошо подготовились использовать с пропагандистскими целями радио, духовые оркестры и кино, однако совершенно упустили из виду стратегические и тактические аспекты войны и вопросы снабжения. Во-вторых , в глазах тех, кто мог здраво судить о вещах, эта война показала, что бомбардировка с воздуха, как и артиллерийский обстрел – это медленный, а отнюдь не быстрый способ изматывания врага.

, в глазах тех, кто мог здраво судить о вещах, эта война показала, что бомбардировка с воздуха, как и артиллерийский обстрел – это медленный, а отнюдь не быстрый способ изматывания врага. В-третьих , если оружие сконструировано без учета особенностей местности и климата, то независимо от его могущества оно окажется почти бесполезным.

, если оружие сконструировано без учета особенностей местности и климата, то независимо от его могущества оно окажется почти бесполезным. В-четвертых, высокая подвижность финнов в очередной раз показала, что она важнее численного преимущества.

Это была война государства с населением в 180 миллионов против народа, насчитывавшего лишь 3,5 миллиона человек".

Джон Фуллер, британский военный теоретик, цитата из книги "Вторая мировая война. Стратегический и тактический обзор", 1948 год.

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"Стратеги" Путина застряли в 39-м

Радость российского военного руководства и российской пропаганды указывает их полное невежество в плане военной истории, стратегии и тактики.

У России сейчас – стратегия СССР образца 1939 года и тактика образца 1917 года. Но соотношение сил другое.

В эту Зимнюю войну Россия уже не сможет никого задавить массой танков, у нее нет подавляющего десятикратного превосходства, а Украина получает помощь со всего мира. Осталась с 39-го только пропаганда. Украинский народ не дрогнет, мы будем продолжать действовать и бить оккупантов.

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