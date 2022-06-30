Путин уже назначил "смертников" войны с Украиной

По сообщениям в МИД, супруги военных 5-й отдельной танковой Танцинской бригады, базирующейся в республике Бурятия, обратились к главе этой республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть их домой.

Живое "мясо" для кровавого режима

Военные находятся в так называемой "спецоперации" уже несколько месяцев – с января. И, как отмечают их жены, военнослужащие истощены морально, физически, у всех контузии легкой и средней степени тяжести.

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Все болеют, но никакой ротации нет. Военных не меняют. И эта история с просьбой бурятских женщин вернуть им мужчин еще раз показывает, как в самой России относятся к людям, относятся к военным, относятся к собственным гражданам.

России очевидно не хватает людских ресурсов для оккупации украинской местности. Но российское политическое руководство совсем не озабочено этим очевидным фактом. Для Владимира Путина и его преступного окружения самое главное – оккупировать Украину любой ценой. В том числе – ценой любых человеческих жертв. Ну и совершенно очевидно, что никого в Москве не беспокоит, что будет с народами РФ.

Почему в русской армии так много представителей национальных меньшинств мы прекрасно понимаем. Потому что в национальных республиках России социальная ситуация еще хуже, чем в русских областях. Тот режим шовинизма, который пришел к власти в Москве в начале этого тысячелетия, ненавидит не только бывшие советские республики, желающие оккупировать и присоединить. Он ненавидит еще народы России.

Нацизм версии 21 века

Владимир Путин – шовинист по убеждению. Именно он был инициатором того, чтобы в школах национальных республик отказались от преподавания языков народов этих республик в качестве обязательного предмета. Именно он делает все возможное, чтобы исчезли другие культуры народов России, чтобы русские народы растворились среди россиян, чтобы они не помнили своих корней, своего наследия, своей культуры.

Это одна из главных целей современной политики российского государства – уничтожение других народов России. И, конечно, частью этой политики уничтожения является еще и ухудшение социальной ситуации. Мало того, что сама по себе Россия – бедная коррумпированная страна без каких-либо перспектив, так еще и ненависть к инородцам стала официальной идеологией Путина и его чекистской банды.

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Ну и потому, по большому счету, жителям таких регионов, как Бурятия или бурятских автономных округов, попросту говоря, некуда податься, кроме как в армию, где может быть обещана военная ипотека, где молодые люди могут рассчитывать, что все же приобретут какую-либо квартирку и смогут создать семью. Тем более что речь идет о людях, которые в большинстве своем живут в сельской местности вообще без каких-либо социальных перспектив.

Но им не рассказывают, что когда они подписывают контракт, их будут посылать не в защиту условной родины (ибо очевидно, что у бурят родина – это Бурятия, им просто об этом не рассказывают), а на войну с другими странами. Чтобы превратить их в еще одну оккупированную россиянами Бурятию. И потом эти люди гибнут и болеют во время пребывания на фронтах этой так называемой "спецоперации".

По стопам Сталина

Так было всегда. Немногие знают, сколько представителей бурят и других народов России полегло в начале Второй мировой войны во время битвы за Москву. Это никогда не было интересно – российская официальная идеология представляла как воина-освободителя своего истинного арийца со славянскими чертами лица и голубыми глазами.

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А вот то, что в бурятских поселках после Второй мировой войны вообще не было мужчин, и это привело к значительному уменьшению численности этого народа, как и других народов России, это достоверный факт.

Да, не только Сталин и его окружение выгоняли народы России из их родных мест, куда-то подальше, в Сибирь или Казахстан. Еще и война, в ходе которой трупами этих людей забросали германские войска, привела к значительному уменьшению численности представителей национальных меньшинств в России.

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