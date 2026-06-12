Не воюйте с Россией, – Путин обратился с "советом" к недругам

Владимир Путин призвал "жить дружно" и дал совет своим противникам. Мол, лучше решать конфликты путем переговоров.

Об этом 12 июня российский диктатор заявил на встрече с участниками так называемой "СВО".

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Путин не хочет, чтобы с ним воевали

Путин посоветовал врагам никогда даже не пытаться воевать с Россией.

Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы,

– заявил диктатор.

Глава Кремля, мол, согласен вести переговоры, но только такие, которые будут учитывать "национальные интересы России". И учитывать не сегодняшнюю, а долгосрочную, историческую перспективу, резюмировал Путин.

Вопреки заявлениям о готовности к переговорам российский диктатор заявил о намерении усилить удары по инфраструктуре Украины. Он назвал это "ответом" на удары ВСУ по экономике России и обвинил их в якобы "атаках на гражданские объекты".

Отдельно он добавил, что на войне против Украины сосредоточено более 700 тысяч российских солдат.

В свою очередь, один из канадских генералов заявил, что в Украине возможно будущее без войны при условии, что Путина больше не будет у власти в России. Но более реальной основой для мира он считает военную победу Украины.