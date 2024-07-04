По словам российского диктатора, виновными в полномасштабной войне якобы являются Соединенные Штаты и другие партнеры нашего государства. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин в очередной раз цинично обвинил США в войне в Украине

Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в казахстанской столице Астане заявил, что, мол, Россия всегда выступала за мирное решение "украинского кризиса". По словам российского диктатора, этот так называемый кризис возник из-за "абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами".

Кроме того, российский диктатор также высказался и по геополитической ситуации в мире. По словам Путина, "многополярный мир стал реальностью", и в нем "ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство". Очевидно среди "справедливых" стран российский президент имел в виду Иран или КНДР.

Ранее Владимир Путин высказался относительно российского "мирного плана" и переговоров с Украиной. По словам диктатора, предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада "позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры".

Кроме того, Путин сказал, что предложенная Россией "новая архитектура сотрудничества и безопасности" в Евразии призвана "изменить евроатлантические модели, что отжили". Президент страны-агрессора Путин поблагодарил участников организации за предложения по "урегулированию конфликта" в Украине.