Сдаются в плен, потому что голодные, – военный поразил правдой о состоянии окупантов

Российское войско продолжает испытывать сложности с логистикой, теперь столкнулись с этим и операторы дронов. Они жалуются, что у них нет горючего в достаточном количестве, чтобы заправлять генераторы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, уточнив, что из-за этого российские пилоты БПЛА не могут вести трансляции, которые передаются в их штаб. Как следствие – россияне не знают полной картины ситуации на поле боя, что положительно сказывается на фронте.

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80% российских бойцов дезориентированы

Офицер бригады "Рубеж" рассказал, что с наступлением лета количество передвижений российских войск увеличилось. Вражеское командование пытается как можно дальше забросить свой личный состав, максимально инфильтрироваться, чтобы у российского генштаба была возможность хоть о чем-то отчитаться.

Сколько человеческих жизней это будет стоить – его не волнует. Российские солдаты могут неделями сидеть без еды и воды, главное, чтобы они были где-то точкой на карте и выходили на связь. 80% российских солдат, которые идут штурмовать украинские позиции, немотивированы и дезориентированы. Иногда они попадают в плен, не имея ни оружия, ни боеприпасов, просто сдаются, потому что голодные,

– рассказал Отченаш.

Российскому командованию, по словам офицера бригады "Рубеж", безразлично, как боец чувствует себя на позициях, главное – отчитаться о определенных преимуществах перед высшим руководством.

О ситуации на фронте смотрите в видео:

Россия ищет способы противодействия украинским дронам

О проблемах с логистикой, поставками боекомплектов и продовольствия в настоящее время сигнализируют российские так называемые "военкоры". Украинские удары по вражеским НПЗ и логистическим путям постепенно приносят необходимый результат. Офицер бригады "Рубеж" подчеркнул, что сейчас общая задача Сил обороны Украины — масштабировать такие атаки до того, как Россия найдет противодействие.

"Очевидно, что противник найдет способ противодействовать нашим дронам Hornet, "мидлстрайкам" и тем, которые летают на большие расстояния. За этот период нужно максимально уничтожать всю российскую логистику, не давать ему возможности обеспечивать войска на передовой. Это не позволит ему продвигаться", – пояснил Отченаш.

К сведению! Продолжается сбор средств для бригады НГУ "Рубеж" на приобретение антишахедных дронов. Присоединиться можно, сделав пожертвование на номер карты: 4441 1111 2822 2308 или отсканировав указанный ниже QR-код. Цель – 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук подчеркивал, что удары по логистике противника наносят ему серьезные потери и приведут к снижению боеспособности российских войск на поле боя. Он подчеркнул, что логистическая блокада оккупированного Крыма усугубляет проблемы для врага, ведь он является логистическим хабом российской армии, который задействован в переброске резервов и поставках необходимого на фронт. Майор ВСУ объяснил, что для того, чтобы осуществить контрнаступательные действия, необходимо стабилизировать линию боевого столкновения и отрезать российские резервы.

А вот офицер по взаимодействию с оборонным сектором 12-й бригады Нацгвардии "Азов" Никита Пузь на форуме по безопасности New Age Defence Berlin сообщил о том, что СОУ взяли под огневой контроль логистические пути российских бойцов в 160 километрах от линии фронта. В частности, речь идет о районе Мариуполя в Донецкой области. Из-за регулярных ударов по логистике противник был вынужден ограничить движение своей военной техники. Теперь транспорту запрещено приближаться к линии фронта ближе чем на 100 километров, хотя и это не позволяет полностью обезопаситься.