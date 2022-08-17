Некоторые россияне смекнули, как избежать ликвидации в Украине

Военнослужащие кольской флотилии не хотят ехать на "специальную военную операцию" на территорию Украины.

На войну – нет глупых

Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в "специальной военной операции" на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта – ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну.

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Между тем руководство россии начало проводить скрытые мероприятия так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного комплекса. Так, на предприятиях введен круглосуточный график работы.

Однако работники могут даже не мечтать о повышении зарплаты. А тем, кто отказывается работать по две смены, просто выдают пол зарплаты.

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Предателей не жалко никому

Кроме того, командование вооруженных сил россии продолжает использовать "военнослужащих" временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины как пушечное мясо для выматывания ВСУ.

За время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса. Из примерно 500 военнослужащих боеспособными остались лишь немногим более 10, другие – либо убиты, либо ранены.

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