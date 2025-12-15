Нардеп Костенко спрогнозировал планы россиян по линии фронта
- Россияне пытаются захватить Покровск и могут иметь планы дальше сунуть в сторону Днепропетровщины.
- Нардеп Роман Костенко отмечает, что российские войска сегодня не имеют возможности одновременно давить на нескольких участках фронта.
Россияне на фоне переговоров усиливают давление на фронте. Если им удастся взять под свой контроль Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои, то украинские военные отойдут на другие линии обороны, будут оказывать сопротивление и не будут пропускать оккупантов дальше.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, предположив, как дальше будет действовать враг.
Какой замысел может быть у оккупантов?
Противник может принять решение забирать себе города, к которым он приблизился. Это, со слов нардепа, Покровск, Мирноград, Купянск, Северск, Гуляйполе, Волчанск. Он прогнозирует, что враг дальше может либо продвигаться в сторону Днепропетровщины, где нет таких крупных населенных пунктов, либо будет пытаться захватить те города, в которые он по факту инфильтрировался.
Политически это звучит красивее – взять населенный пункт Купянск, хотя в СМИ России он уже давно взят, как и Покровск, Мирноград, Константиновка. Все будет зависеть от того, какой замысел будет у россиян,
– озвучил Костенко.
К сведению! Роман Костенко сообщил, что ситуация в Покровске критическая, но не катастрофическая. Такой ее можно будет считать, если фронт провалится и российские войска выйдут на оперативное пространство.
Секретарь оборонного комитета ВР не исключает, что российские войска могут начать дожимать Купянск, потому что для них является важным Купянск-Узловой, это Харьковская область. Однако, по словам Костенко, у противника сейчас нет возможностей максимально давить сразу на нескольких направлениях.
Где сыпется, там и продавливают. Думаю, что дальше будут пытаться забирать Гуляйполе,
– предположил нардеп.
Основное о том, что происходит на фронте
Российским войскам не удается окружить Покровск, чтобы добраться до трассы Покровск – Павлоград. Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цеховский рассказал, что там, где накапливаются оккупанты, они пробуют использовать военную технику, чтобы проникать в город. СОУ осуществляют разведку, обнаруживают врага и проводятся контрштурмы там, где это возможно.
В Купянске продолжается операция по ликвидации вражеских подразделений, которые там заблокированы. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал, что из-за того, что противник прикрывается гражданским населением, действовать украинские защитники должны осторожно и поэтапно. Сейчас часть российских бойцов сместилась ближе к центру города.
Движение противника в районе Гуляйполя в Запорожье затормозилось. Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что темпы наступления врага начали снижаться как только СОУ были отведены и была увеличена дистанция между подразделениями противника и передовыми украинскими.