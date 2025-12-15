Нардеп Костенко спрогнозировал планы россиян по линии фронта

Россияне на фоне переговоров усиливают давление на фронте. Если им удастся взять под свой контроль Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои, то украинские военные отойдут на другие линии обороны, будут оказывать сопротивление и не будут пропускать оккупантов дальше.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, предположив, как дальше будет действовать враг.

Какой замысел может быть у оккупантов?

Противник может принять решение забирать себе города, к которым он приблизился. Это, со слов нардепа, Покровск, Мирноград, Купянск, Северск, Гуляйполе, Волчанск. Он прогнозирует, что враг дальше может либо продвигаться в сторону Днепропетровщины, где нет таких крупных населенных пунктов, либо будет пытаться захватить те города, в которые он по факту инфильтрировался.

Политически это звучит красивее – взять населенный пункт Купянск, хотя в СМИ России он уже давно взят, как и Покровск, Мирноград, Константиновка. Все будет зависеть от того, какой замысел будет у россиян,

– озвучил Костенко.

К сведению! Роман Костенко сообщил, что ситуация в Покровске критическая, но не катастрофическая. Такой ее можно будет считать, если фронт провалится и российские войска выйдут на оперативное пространство.

Секретарь оборонного комитета ВР не исключает, что российские войска могут начать дожимать Купянск, потому что для них является важным Купянск-Узловой, это Харьковская область. Однако, по словам Костенко, у противника сейчас нет возможностей максимально давить сразу на нескольких направлениях.

Где сыпется, там и продавливают. Думаю, что дальше будут пытаться забирать Гуляйполе,

– предположил нардеп.

Основное о том, что происходит на фронте