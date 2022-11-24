Сколько нужно мобилизовать россиян для победы в войне: оккупантов пугают цифрами

Российское руководство рассказывает захватчикам страшные сказки о "войне с НАТО в Украине". Некоторые командиры предполагают даже введение военного положения на территории России.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, вражеским войскам уже рассылают документы, в которых говорится о "войне с НАТО в Украине", пишет 24 канал.

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Сколько мобилизованных нужно для победы России

Оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 миллионов человек и даже допускают введение военного положения в стране. Как отметил Громов, главное военно-политическое управление России подготовило и разослало в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине".

По его словам, этот документ освещает основные проблемы российских оккупационных войск.

В документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составлять около 5 миллионов военнослужащих.

сказал военный.

Кроме того, Громов отметил, что страна-агрессорка готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе.

Сколько оккупантов уже погибли в Украине

По состоянию на утро 24 ноября уже 85 720 российских оккупантов "закобзонились".

В частности, за сутки украинские воины ликвидировали:

Личного состава – 310 человек;

Танков – 2 898 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5 837 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1 889 (+2) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),

крылатых ракет – 531 (+51),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 400 (+4) единиц,

специальной техники – 161 (+0).

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