Ехал через Киевскую область со стороны Житомира. В очередной раз вспоминал самыми теплыми словами гребаных российских оккупантов.

Украинская Виа Долороза

Следы войны, следы "братской любви", следы плоскомордой смерти, приехавшей в нашу страну принуждать нас к совместному проживанию.

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Сложно передать всю гамму накрывающих чувств, пока ты едешь по шоссе. Но это не просто деструктивная злоба, это конструктивная ненависть.

Никогда больше. Никаких примирений. Никаких общих интересов. Ров. Стена. Крокодилы. Убийцы, вандалы и насильники должны жить в изоляции. В тюрьме. Пусть и в большой, но в тюрьме. Без допуска к цивилизации.

У нас нет возможности сделать паузу. Мы не должны давать им возможности набраться сил. Наше единственное спасение – выжечь оккупантов до почвы. До последнего путинского проблеска на нашей земле. Обескровить их, сделать так, чтобы им еще сто лет было не до нас. Иначе они вернутся. И снова будут палить, громить и убивать. Ибо больше ничего не умеют.

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Вдохновляющая ненависть на борьбу со злом

Прийти, ограбить, сжечь, изнасиловать, превратить в свое подобие и рассказать, что именно в этом счастье и свобода – это их почерк.

У кого есть сомнения – проезжайте по трассе Е40 от Житомира до Киева, посетите Николаев, Харьков, Чернигов, Сумы, загляните в Никополь и Марганец. Вспомните Донецк до 14, Северодонецк, Мариуполь – какими они были до того, как туда пришли "освободители".

Ненависть может быть конструктивным чувством, если она вдохновляет тебя на борьбу со злом. путинская россия – настоящее, неприкрытое зло. И пока этот режим существует, нам спокойно не жить. И я не уверен, что мы можем жить спокойно, даже если режим сменит лидера. Слишком многие исторические моменты говорят о том, что расслабляться не придется. Эта война надолго.

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