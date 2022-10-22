Первый предвестник войны
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Завоевательский нарратив российской пропаганды относительно "на" эксплуатируется очень давно / Фото с фейсбука Юрия Христензена
Отработка конфликтных нарративов для войны началась в 2001 году в Донецкой и Луганской областях в рамках подготовки к парламентским выборам новой Партии регионов.
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Тогда же, по исследованию КНУ, начался вброс этих нарративов в информационное поле Украины.
Наиболее незащищенными для боевой пропаганды становятся слабообразованные группы населения. Чем меньше книг прочитал человек, тем быстрее он пойдет на агрессивную войну. И тем скорее будет совершать военные преступления против воображаемого врага.
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