Первый предвестник войны

До марта 2004 года в официальных документах на Kremlin ru использовалось исключительно "в Украине". С апреля – "на Украине". Это дата, когда в Кремле было принято окончательное решение о предстоящей войне.

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Завоевательский нарратив российской пропаганды относительно "на" эксплуатируется очень давно / Фото с фейсбука Юрия Христензена

Отработка конфликтных нарративов для войны началась в 2001 году в Донецкой и Луганской областях в рамках подготовки к парламентским выборам новой Партии регионов.

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Тогда же, по исследованию КНУ, начался вброс этих нарративов в информационное поле Украины.

Наиболее незащищенными для боевой пропаганды становятся слабообразованные группы населения. Чем меньше книг прочитал человек, тем быстрее он пойдет на агрессивную войну. И тем скорее будет совершать военные преступления против воображаемого врага.

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