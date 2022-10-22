Перший передвісник війни

До березня 2004 року в офіційних документах на Kremlin ru використовувалося винятково "в Україні". Із квітня – "на Україні". Це дата, коли у Кремлі ухвалили остаточне рішення про майбутню війну.

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Завойовницький наратив російської пропаганди щодо "на" експлуатується дуже давно / Фото з фейсбуку Юрія Христензена

Відпрацювання конфліктних наративів для війни почалося 2001 року в Донецькій та Луганській областях у межах підготовки до парламентських виборів новоствореної Партії регіонів.

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Тоді ж, за дослідженням КНУ, розпочалося вкидання цих наративів до інформаційного поля України.

Найбільш незахищеними для бойової пропаганди стають слабоосвічені групи населення. Чим менше книжок прочитала людина, тим швидше вона піде на агресивну війну. І тим швидше скоюватиме військові злочини проти уявного ворога.

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