Об этом в беседе с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что враг будет сосредотачивать свою технику в течение нескольких недель.

На каких направлениях Россия готовится развернуть бои

Военный эксперт прогнозирует, что в конце августа – начале сентября российские войска уже перебазируют свою технику к линии боевого соприкосновения и попытаются сосредоточить ее там. По его словам, тогда начнется интенсивное движение оккупантов на нескольких участках фронта.

При этом Запорожское направление не стоит сбрасывать со счетов, потому что там проходит железная дорога, именно поэтому по ней начали наносить удары, так как россияне через нее подтягивают к Токмаку технику и боеприпасы,

– озвучил Свитан.

Он отметил, что во время такого передвижения многое уничтожается, ведь Силы обороны отслеживают перемещения и наносят удары по логистике. Однако противник не прекращает попыток перебрасывать ресурсы ближе к линии фронта, постоянно отправляя составы поездов. Оккупанты тянут по 3 – 4 вагона, чтобы доставить ресурсы в район Токмака и Полог.

Аналогичная картина наблюдается в направлении Гуляйполя (Запорожская область). Это, как подчеркнул полковник запаса ВСУ, опасное направление. Но основными участками, где противник будет оказывать давление, он назвал Донецкую область: город Константиновка (Славянско-Краматорская агломерация), Доброполье (Покровско-Мирноградская агломерация), Лиман; Харьковскую область: Купянск.

В этих точках в ближайшее время россияне развернут боевые действия. Впереди нас ждет тяжелая осень,

– констатировал Свитан.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео