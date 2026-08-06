На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що ворог стягуватиме свою техніку декілька тижнів.

На яких напрямках Росія готується розгорнути бої

Військовий експерт прогнозує, що наприкінці серпня – початку вересня російські війська вже перебазують свою техніку до лінії боєзіткнення, спробують її накопичити там. З його слів, тоді розпочнеться інтенсивний рух окупантів на декількох ділянках фронту.

При чому Запорізький напрямок не варто відкидати, бо там залізна дорога, саме тому по ній почали уражати, бо росіяни через неї до Токмака підтягують техніку і боєприпаси,

– озвучив Світан.

Він зауважив, що багато чого під час такого руху знищується, адже Сили оборони відстежують такі пересування і завдають ударів по логістиці. Однак противник не полишає спроб перекидати ресурси ближче до лінії фронту, постійно відправляє склади потягів. Окупанти тягнуть по 3 – 4 вагони, аби доставити ресурси в район Токмака, Полог.

Аналогічна картина в бік Гуляйполя (Запорізька область). Це, як підкреслив полковник запасу ЗСУ, небезпечний напрямок. Але основними ділянками, де противник тиснутиме, він назвав Донеччину: місто Костянтинівка (Слов'янсько-Краматорська агломерація), Добропілля (Покровсько-Мирноградська агломерація), Лиман; Харківщину: Куп'янськ.

В цих точках найближчим часом росіяни розгортатимуть бойові дії. Попереду нас чекає важка осінь,

– констатував Світан.

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