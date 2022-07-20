В подразделениях оккупантов – нехватка боеприпасов, продуктов и воды, процветает пьянство

оккупанты на Юге испытывают нехватку боеприпасов, еды и воды. А на российском флоте процветает пьянство.

На северном флоте среди оккупантов растет уровень неповиновения. Поэтому командование проводит "профилактические мероприятия". Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 20 июля.

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Настроения оккупантов постепенно ухудшаются

На Южнобугском направлении в подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов и воды,

– говорится в сообщении.

Уровень дисциплины у россиян сейчас очень низок. Настроения оккупантов постепенно ухудшаются, что и приводит к неповиновению и пьянству.

"Командование северного флота российской федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых подразделениях и планируемых к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство", – пишут в Генштабе.

Наступательный потенциал россиян уменьшается с каждым днем

Военно-политический эксперт Александр Коваленко заявил, что наступательный потенциал россиян уменьшается.

По направлению Славянская оккупанты сейчас находятся буквально в анабиозе. Они имеют большое количество бронетанковых подразделений, сил и средств. Но в противоположность этому именно там расположена одна из самых плотных противотанковых оборон ВСУ.

Следовательно, россияне не могут интенсивно наступать, а лишь обстреливают все населенные пункты в зоне досягаемости ствольной и реактивной артиллерией.

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