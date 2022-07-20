На північному флоті серед окупантів зростає рівень непокори. Тому командування проводить "профілактичні заходи". Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 20 липня.

Зверніть увагу ЗСУ ліквідували ПВК "Вагнер", Зеленська відвідала Білий дім: основне за 147 день війни

Настрої окупантів поступово погіршуються

На Південнобузькому напрямку в підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів та води,

– мовиться в повідомленні.

Рівень дисципліни в росіян зараз дуже низький. Настрої окупантів поступово погіршуються, що й призводить до непокори та пияцтва.

"Командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв'язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво", – пишуть у Генштабі.

Наступальний потенціал росіян зменшується з кожним днем

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко заявив, що наступальний потенціал росіян зменшується.

У напрямку Слов'янська окупанти зараз перебувають буквально в анабіозі. Вони мають велику кількість бронетанкових підрозділів, сил та засобів. Але на противагу цьому саме там розташована одна з найщільніших протитанкових оборон ЗСУ.

Відтак, росіяни не можуть інтенсивно наступати, а лише обстрілюють усі населені пункти в зоні досяжності ствольною та реактивною артилерією.

Зверніть увагу – Зеленський звернувся до українців: відео