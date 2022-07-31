Нужно держаться на Юге, Востоке, повсюду, – Зеленский призвал украинцев сохранять единство

оккупанты не могут одержать стратегическую победу в войне против Украины. Однако они должны почувствовать свой проигрыш на тактических уровнях.

Об этом во время своего вечернего обращения 31 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинцам нужно держаться вместе.

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захватчики не добьются стратегического успеха

Зеленский подчеркнул, что стратегически у россии нет шансов победить в этой войне.

И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на Юге, на Востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике, – добавил президент.

Глава государства отметил, что украинцам следует сохранять единство не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами.

"Верю, что мы все это сделаем", – подытожил Зеленский.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина сможет вернуть все свои территории , которые российские оккупанты захватили во время полномасштабной войны. Однако для этого Западу следует продолжать предоставлять все необходимое вооружение ВСУ. По мнению Петреуса, военный успех россии в Украине очень маловероятен.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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