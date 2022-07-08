Как вести третью мировую, российские оккупанты выбрали еще 81 год назад

8 июля 2022 , 15:13
Читати новину українською
Валерій Калниш

Источник:

телеграм-канал Валерия Калныша

Игорь Луценко опубликовал фотографии того, как российские оккупанты жгут украинский хлеб. Е*учая "вторая армия мира" еще раз доказала, что человеческого у нее ничего не осталось. Отбросы и мрази.

1941 vs 2022

В свое время именно так поступали отступая с занимаемых территорий фашисты и советская армия. В СССР 17 ноября 1941 года изданы приказ №428, где, в частности, были следующие пункты:

Как украинцам не стать "пушечным мясом" в рядах оккупантов Донбасса

  • "Разрушать и сжигать полностью все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 – 60 километров в глубину от переднего края и на 20 – 30 километров вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и взрывными средствами".
  • В случае вынужденного ухода наших частей на том или ином участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь, для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников".


На Херсонщине пылают поля со зерном из-за российских бомбардировок / Фото Юрия Луценко

Третья мировая война ведется россиянами по советским правилам времен Второй мировой войны. Тупые, законченные ублюдки.

К теме – оккупанты сожгли урожай пшеницы на Днепропетровщине: смотрите видео

 

Автор: Валерій Калниш