Происходит начало хаоса, – Жданов о постоянных сменах руководства в армии Путина

В последнее время военное руководство России очень часто меняется. Путин постоянно назначает на должности новых людей и меняет их друг с другом.

Происходящее выглядит как начало хаоса. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Он отметил, что командующего воздушно-десантными войсками якобы сняли с должности, а впоследствии он вдруг стал командующим Восточным военным округом.

Похожее произошло и с Сергеем Суровикиным, недавно назначенным руководителем наступления на Юге Украины. До этого он был командующим войсками воздушно-космических сил России. Кроме того, до сих пор неизвестно, куда девался Дворников, которого фактически заменил Суровикин.

Там такая перетрубация высших должностных лиц, сегодня очень трудно разобраться, кто, где и чем руководит,

– говорит Жданов.

Жданов прокомментировал частые изменения российского военного руководства: смотрите видео

Приезд Герасимова в Украину

Также эксперт прокомментировал и вероятный приезд на временно оккупированные территории Украины начальника враждебного генштаба Валерия Герасимова, якобы прибывшего туда "проверить войска". Жданов отметил, что его заметили в Белгородской области, поэтому он действительно мог приехать в Украину.

Более того, он считает, что в нынешней ситуации Герасимов не мог не приехать. Дело в том, что его пребывание в должности очень сильно зависит от успеха операции на Донбассе или вообще какого-либо военного успеха для вооруженных сил России на поле боя.

Вполне возможно, что он приезжал, чтобы выяснить ситуацию на месте и понять, почему они 6 недель штурмовали Северодонецк, а теперь снова начинают штурмовать Лисичанск,

– заметил Олег Жданов.

Однако по мнению эксперта, его визит вряд ли сможет оказать существенное влияние на ситуацию на фронте. Она уже столь неподконтрольна даже Кремлю, что российская сторона не может мгновенно или существенно влиять на ход боевых действий. Поэтому это скорее можно назвать попыткой спасти тонущий корабль.