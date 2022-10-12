Как республика с крахмальными реками и картофельными берегами нечаянно "сдала" планы Лукашенко
Источник:телеграмм-канал Александра Коваленко
На сегодняшний день Россия с территории Беларуси вывозит со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения боеприпасы.
Как побирается "вторая армия мира"
С 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле – артиллерию САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и так далее.
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С 969-й базы резерва танков вывозят танки Т-72А, которые находились там на хранении.
Это я все к чему? По меньшей мере, к тому, что в ближайшее время белорусская армия не будет осуществлять вторжение в Украину.
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"Картофельное" наступление отменяется
Когда ты готовишься к вторжению в соседнюю страну, ты не будешь отдавать своих боеприпасов, артиллерии (от которой зависит успех наступления), а также танки, даже с хранения, армии, которая свое вторжение уже проиграла и потерпит позорное поражение.
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