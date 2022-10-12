Как республика с крахмальными реками и картофельными берегами нечаянно "сдала" планы Лукашенко

На сегодняшний день Россия с территории Беларуси вывозит со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения боеприпасы.

Как побирается "вторая армия мира"

С 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле – артиллерию САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и так далее.

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С 969-й базы резерва танков вывозят танки Т-72А, которые находились там на хранении.

Это я все к чему? По меньшей мере, к тому, что в ближайшее время белорусская армия не будет осуществлять вторжение в Украину.

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"Картофельное" наступление отменяется

Когда ты готовишься к вторжению в соседнюю страну, ты не будешь отдавать своих боеприпасов, артиллерии (от которой зависит успех наступления), а также танки, даже с хранения, армии, которая свое вторжение уже проиграла и потерпит позорное поражение.

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Поэтому, по крайней мере, в октябре все, кто ожидает вторжения белорусской армии, могут выдохнуть. Хотя это не означает, что за республикой с крахмальными реками и картофельными берегами не стоит приглядывать.