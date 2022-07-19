россияне, идите нах*р, мы рассчитываем выжить, или Шесть ингредиентов украинской победы

Идут они нах*р, мы рассчитываем выжить. Нет, совершенно серьезно, честно. То население россии, наблюдая вечернюю сводку новостей, с улыбкой восклицает: "Да мы их забомбим в каменный век! Как они собираются обороняться, если ракета "Калибр" достает до любой точки Украины?".

Расчет на страх

Да, достает. В любую точку. Да, мы это знаем, и они знают, что мы знаем, и мы знаем, что они знают, что мы знаем? И что? И ничего. Е**ла жаба гадюку.

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Ты понимаешь, они на сложных щах прямо вот думают, что реально запугали нас этими бл**скими ракетами до уср*чки. Потому что и бах, и сирена, и что вы здесь можете противопоставить силе российского оружия?

План-минимум – выжить и победить

Силе российского оружия мы можем противопоставить... Записывай, короче:

умение;

силу;

стойкость;

везение;

злость;

замечательный украинский пох*изм.

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Потому что е**ла жаба гадюку. Потому что у нас большая страна, "Калибров" не хватит. Потому что мы полностью серьезно рассчитываем выжить. И не просто выжить, а победить. Нет я серьезно. Мы реально так думаем. Мы, наши родители, наши дети и десяток "Хаймарсов". Этой компанией и держимся. Пока что выходит.

День сто сорок пятый. Ну что, последние, как там, бл*ть, сводка новостей?

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