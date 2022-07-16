Какая общая цель победы в войне есть у Украины и московии

Одной из особенностей большой войны Украина – московия является несоразмерность целей и способности сторон мобилизовать под соответствующие цели ресурсы.

Одна война – две разных цели

Цели сторон тяготеют к максимализму – по разным причинам, конечно. Для преступного режима путина великая война против Украины – что откровенная авантюра, это вопрос политического и физического выживания на фоне неспособности достичь оригинальных целей.

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Для Украины и нации – это тоже вопрос физического выживания рядом с пришибленным соседом. Плюс чем больше потерь и разрушений с нашей стороны, тем больше людям будет трудно говорить о любом гипотетическом компромиссе.

Но под эти максималистские цели ни одна из сторон не может мобилизовать достаточные ресурсы, чтобы победить другую в каскаде операций быстрее, чем восстанавливаться ресурсы на продолжение войны. Причин много – начиная с деиндустриализации в обеих странах.

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Борьба с истощением

Результаты такой неспособности мы видим за динамикой на фронте. Позиционное противостояние на юге. Фронтальное очень медленное наступление врага на востоке с более вытеснением, а не окружением/уничтожением наших сил.

Рано или поздно стороны вынуждены будут учитывать это несоответствие между целями и ресурсами на их реализацию. Это не исключает борьбы за относительное усиление переговорной позиции путем локальных наступлений или контрнаступлений. Как и того, что обе стороны будут оперировать на основе представления, что нужно еще немного подождать – и время будет окончательно работать против врага.

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