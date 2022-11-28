Почему Зеленский будет вести войну до победы Украины и в чем просчитался Запад

Мир недооценил и не понял президента Владимира Зеленского. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Украинская ментальность не чужда президентам

Россия, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, рассчитывала, что он сбежит из страны и власть нужно будет просто подобрать руками коллаборантов из ОПЗЖ. Запад настойчиво предлагал Зеленскому выехать из находящегося в осаде Киева.

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Эта недооценка напрямую связана с непониманием Украины как страны. Потому что Зеленский является частью украинского народа, со всеми недостатками среднестатистического украинца. Хотя Вашингтон быстрее адаптировался к реальному положению дел. А Москва с яростью продолжает разбивать себе голову об Украину, демонстрируя пресловутое "умом Россию не понять".

До 2019 года Зеленский был эталоном успешного украинца, который всего добился сам. Это было предметом его гордости и подогревало себялюбие. Победа на президентских выборах очень подняла его планку ожиданий от своих возможностей – "ребята в свитерах" выбили из власти некогда недостижимую политическую элиту. При этом сама "элита", те же олигарх Игорь Коломойский и "министр всех дел" Арсен Аваков, если не помогала ему, то активно создавала иллюзию, что делает это.

Работа над ошибками

Впоследствии эта мифическая помощь была выставлена ​​новой команде на торги. В то же время следует признать, что Зеленский победил бы и без их поддержки. Но это еще раз подчеркивает его схожесть с простым украинцем. Мы тоже не верим в свои силы и постоянно ищем поддержку извне. Хотя, как показывает практика, прекрасно справляемся и самостоятельно. В сокрушительную победу на парламентских выборах президентская команда тоже не верила. Особенно это было видно по специфическому подбору кандидатов от "Слуги народа" на мажоритарных округах. Результат – большинство в Верховной Раде.

А вот после этого власть совершила две ошибки, которые сформировали все последующее течение событий, – успокоение от победы на выборах и фактическое формирование со старыми элитами пакта о сотрудничестве. Это привело к роковому результату. Было упущено время для кардинального перелома политических и экономических схем в Украине. На что был и остается небывалый запрос в обществе.

Но это тоже черта украинского общества – расслабляться после первых достижений, надеясь, что дальше оно как-то хорошо сложится. Не сложилось. Тем более, что новая команда на самом деле не имела каких-либо четких идеологических взглядов и картины будущего Украины и пришла во власть под лозунгом "за все хорошее и против всего плохого". Без конкретики все вернулось на круги своя: формирование узкого круга приближенных, часто некомпетентного, хаоса в принятии решений, распил очень странное распределение госбюджета.

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Это все усиливалось чрезмерным доверием к старым "друзьям", с которыми было пройдено столько жизненного пути. Даже себе в ущерб Зеленский предпочитал "тащить" их на своей популярности. И это несмотря на то, что они сплошь и рядом используют его как ширму и рассказывают, что лишь выполняли волю гаранта.

При этом, вопреки распространенному мнению, Зеленский основные решения принимает самостоятельно. Глава президентского офиса Андрей Ермак только выполняет главную для Зеленского функцию – зеркала. Президенту крайне нужно наличие рядом человека, которому он может безоговорочно довериться, проговаривать идеи, обмениваться мнениями. И не ожидать, что одно неудобное слово или плохо сформулированное мнение выльется наружу.

Эволюция власти

Но были и плюсы. В отличие от предыдущих президентов, Зеленский не пытался переделать украинца под собственные лекала и выстраивать вертикальную систему управления с Печерских холмов до самого отдаленного села. С нами из-за отчаянного индивидуализма это не приводит ни к чему хорошему. Москва, кстати, этого не учла и до сих пор не осознала.

Шло время. Договорившись по ключевым политическим и финансовым вопросам с новой командой, старые "элиты" решили, что смогут манипулировать президентом. Но не учли главный фактор – Зеленский как артист всегда очень четко чувствует эмоции публики. Да и отношений круговой поруки, формировавшихся в политической элите годами, у него не было. Это и привело к конфликту – "звезда" должна быть только одна.

Постепенное охлаждение отношений Зеленского с олигархами вылилось в их попытки использовать старые проверенные инструменты – давление через медиа и работу с депутатским корпусом. На подконтрольных телеканалах начался шквал критики президента и его команды. А в Верховной Раде запустили в самостоятельное плавание спикера Дмитрия Разумкова как альтернативу "Слуге народа", из которой он вышел. Такая "война" привела к совершенно противоположному эффекту: принятию закона об олигархах и зачистке пророссийских медиа. Так Украина вошла в 2022 год.

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Жизнь после 24 февраля

А потом случилось 24 февраля. Не думаю, что летом 2019 года на пике своей победы Зеленский сильно задумывался об угрозе полномасштабного вторжения России. Он вместе со всеми украинцами прошел все стадии осознания невозможности сосуществования с "российской империей": от слабых надежд на возможность построения какого-то мира до "дапошливы", наш путь – в Европу. Уже в 2021 году это видение окончательно сформировалось и у Зеленского, и украинского общества.

Конечно, Зеленский является символом украинского сопротивления, но героем является весь украинский народ. Народ, который в периоды затишья может показаться мягкосердечным и иногда наивным, но перед угрозой объединяется и отращивает клыки. Оказалось, мы умеем кусаться и огрызаться, ставить ультиматумы и требовать свое. У Зеленского пути назад уже не было – пан либо пропал. В историю заходят с прямой спиной. Особенно когда за твоей спиной такой народ.

Всю военную кампанию с 24 февраля Зеленский держался украинцев и фактически следовал за ними. Он вовремя отошел от перспектив переговоров с Москвой. Украинцы бы ему этого не простили. И эта война будет вестись Украиной до победы. И Зеленский будет вести ее до конца. Потому что украинец.

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