Как война повлияла на состояние "железных коней" украинцев и на что следует обращать внимание

Война еще раз подтвердила, что автомобиль – не просто средство передвижения. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Это – надежный помощник, средство для эвакуации в безопасное место и даже временный дом в случаях, когда загруженные дороги не позволяли проехать более 250 – 300 километров за световой день. Поэтому поддержка своего авто в идеальном техническом состоянии – это вопрос вашей безопасности и мобильности.

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Как боевые действия повлияли на рынок техобслуживания авто

Первые месяцы 2022 года продемонстрировали, что ситуация может стремительно меняться, поэтому крайне важно всегда следить за исправностью своего авто. Ведь полностью заряженный аккумулятор – это беспроблемные старты в пробках, а продиагностированная климатическая система – комфорт в жару и хорошая видимость в дождь.

Эксплуатация автомобиля во время военного положения требует более умеренного и более глубокого подхода. Даже при сложном финансовом положении техническим обслуживанием машины не стоит пренебрегать, намеренно увеличивая межсервисные интервалы. Рано или поздно это приведет к дорогостоящему ремонту.

Во время военного положения обычных регламентных техосмотров может оказаться недостаточно. Так, из-за дефицита топлива существенно возросло количество низкокачественного, а иногда и контрафактного бензина и дизеля. Поэтому важно чаще обычного проверять состояние свечей зажигания и форсунок топливной системы.

Если автомобиль долгое время находился близко к зоне боевых действий, то перед эксплуатацией важно проверить его техническое состояние и функционирование основных систем. Даже если у машины нет видимых повреждений, случайная пуля, способная пролететь 1 – 2 км, могла повредить систему охлаждения, тормозную систему, одну из многих цепей питания и т.д. К сожалению, уже зафиксированы случаи, когда пули или обломки перебивали тормозные магистрали или топливопроводы.

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Особенности рынка запасных частей и расходных материалов в военное время

Главный тренд рынка запасных частей и технических жидкостей в военное время – это неоднородность. Так, не все мелкие интернет-магазины и розничные точки возобновили работу из-за кратковременного падения спроса или миграции работников.

Первые недели после начала полномасштабной войны рынок запчастей и технических жидкостей почти замер. Это произошло по нескольким причинам:

режим ожидания у покупателей и оптовых игроков;

нарушение и перестройка логистических маршрутов как внутри страны, так и за границей;

эвакуация или полная остановка украинских предприятий.

Так, на OLX мы ежемесячно фиксировали около 1 миллиона объявлений в категории "Автозапчасти". Самый большой пик предложений от продавцов в течение четырех месяцев войны был в июне – 1 148 563 объявления.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом количество объявлений в этом месяце увеличилось на 29%. Сегодня украинские автомобилисты могут покупать импортные масла, технические жидкости и детали без значительных задержек и из любого уголка страны. Конечно, существенно изменились розничные цены. На это повлиял и рост цены топлива, и ослабление гривны по отношению к иностранным валютам.

Большинство операторов рынка едины во мнении, что сейчас клиенты пытаются сэкономить, реже предпочитают новые запчасти и дорогие расходные материалы. В то же время массовый импорт 15 – 20-летних легковушек (за месяцы льготного периода растаможено более 211 тысяч машин) и существенно подержанных внедорожников для военных потребностей быстро восстановил спрос на компоненты и автохимию нижнего и среднего ценового сегмента.

Большинство импортеров и крупных онлайн-площадок по продаже запчастей и автохимии не останавливали свою работу, а за последние месяцы возобновили функционирование.

Так, больше всего в июне предлагали детали для кузова – 31% от общего количества объявлений в категории "Автозапчасти". В сравнении с первым месяцем войны выбор увеличился на 27,5%. Количество объявлений по продаже двигателей выросло почти на 20% до 194 тысяч товаров (17% от общего количества).

Электрооборудование увеличилось на 17% (113 677 объявлений). Интересно, что спрос равен предложению, и больше всего в течение четырех месяцев украинцы отзывались на объявления по продаже деталей для кузова и двигателя. Также с марта по май автовладельцев интересовали детали к подвеске и электрооборудованию. В июне к пятерке добавились еще детали в салон.



Как менялся спрос на отдельные детали к авто с марта по июнь / Инфографика Андрея Коцины

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