Российская ДРГ пыталась перейти границу Украины: оккупанты прикрывали свой отход артиллерией

Россияне заслали своих диверсантов сразу в двух направлениях. Однако обе попытки пересечь украинскую госграницу неудачно завершились для вражеских ДРГ.

Российские диверсанты потерпели неудачу на Северском и Слобожанском направлениях. Об этом говорится в отчете Генштаба за 4 июля.

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Россияне сбежали

За прошедшие сутки российские ДРГ попытались пересечь украинскую границу. Но у оккупантов ничего не получилось. Они понесли потери и были вынуждены отступить.

Захватчики отходили от госграницы Украины под прикрытием. В то время как эти диверсанты убегали, другие российские оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию.

Где еще оккупанты потерпели неудачу

По данным Генштаба, в течение суток на Лиманском направлении оккупанты попытались оттеснить ВСУ с занимаемых позиций западнее Нововодяного и южнее Дибровы на Луганщине. Они даже привлекли для этого авиацию. Однако план врага успеха не имел.

На Купянском направлении захватчики попытались наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Но наши защитники отразили все их атаки. Также вражеские атаки были отражены на Бахмутском и Марьинском направлениях. А на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ наступают и закрепляются. В течение суток было 30 боевых столкновений. Тяжелые бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Захватчики не прекращают террор

В Генштабе заявили, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский в Харьковской области. В общей сложности россияне нанесли 35 авиационных ударов и совершили около 50 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и нашим населенным пунктам. Из-за очередной агрессии России против Украины пострадали мирные люди. Были повреждены административные, хозяйственные и жилые здания, а также частные автомобили. Кроме этого, захватчики обстреляли из минометов и артиллерии 15 населенных пунктов на Черниговщине и Харьковщине.

Украинские защитники дают отпор ДРГ противника