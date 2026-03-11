Война с Ираном может скоро закончиться: Трамп говорит, что там уже "практически не по чему целиться"
- Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре", поскольку там "практически не по чему целиться".
- Чиновники Израиля указывают, что атаки по Ирану распланированы еще по крайней мере на 2 недели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре". По его словам, там "практически не по чему целиться".
Об этом сообщает Axios.
Что Трамп говорит о возможности закончить войну с Ираном?
Когда я захочу, чтобы это закончилось, оно закончится,
– сказал Трамп Axios.
В то же время чиновники Израиля говорят, что атаки по Ирану распланированы еще по крайней мере на 2 недели.
Несколько дней войны с Ираном стоили США миллиарды долларов
За первые два дня войны в Иране Пентагон использовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов. В Конгрессе уже обеспокоены тем, как расходуются небольшие запасы современного вооружения. Всего было запущено около 2000 боеприпасов по более 5000 целях.
В Минобороны США отмечали, что высокоточные боеприпасы будут использоваться меньше. Зато в ход пойдут лазерно управляемые бомбы, запасы которых больше.