Война с Ираном может скоро закончиться: Трамп говорит, что там уже "практически не по чему целиться"

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре". По его словам, там "практически не по чему целиться".

Об этом сообщает Axios.

Что Трамп говорит о возможности закончить войну с Ираном?

Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре", поскольку "практически не по чему целиться".

Когда я захочу, чтобы это закончилось, оно закончится,

– сказал Трамп Axios.

В то же время чиновники Израиля говорят, что атаки по Ирану распланированы еще по крайней мере на 2 недели.

Несколько дней войны с Ираном стоили США миллиарды долларов