Даже сторонники растеряны: американский ветеран сказал, что говорят о войне с Ираном в США

Война с Ираном непопулярна среди американцев, а Республиканская партия расколота на 3 лагеря. Иран, напротив, имеет четкую стратегию – атаковать весь регион, чтобы показать цену союза с США и Израилем.

Американский политик, бывший военный Адриан Боненбергер объяснил 24 Каналу, что даже самые преданные сторонники Трампа просят единого четкого месседжа, которого до сих пор нет.

Смотрите также: США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением

Потеряет ли Трамп поддержку из-за войны с Ираном?

По словам эксперта, среди десятков опрошенных американцев не нашлось ни одного, кто поддерживал бы полномасштабную войну с Ираном. К тому же Трамп сам обещал избирателям, что не втянет Америку в новую войну.

Президент мира – это был один из главных тезисов его кампании. И республиканцы, и демократы недовольны. Если бы изначально было одно четкое объяснение – всем было бы легче это поддержать. Зато 4 версии за неделю: Рубио говорит о помощи Израилю, Вэнс – о ядерной программе, Трамп сначала говорил о смене режима, теперь – о безусловной капитуляции,

– сказал Боненбергер.

Иран тем временем действует стратегически, атакуя ракетами и дронами все государства Персидского залива, он посылает четкий сигнал региону, что союз с США и Израилем имеет свою цену. К тому же монархии Персидского залива далеко не всегда имеют широкую народную поддержку, а среди местного населения есть немало тех, кто не симпатизирует ни Америке, ни Израилю.

Традиционные консерваторы давно хотели войны с Ираном, но возмущены хаосом и отсутствием четкого конечного результата. MAGA поддерживает Трампа ради ощущения силы, но растеряна, потому что разные месседжи заставляют их выглядеть нелепо в спорах. А третья часть бывшей коалиции MAGA – крайне правые с антисемитскими взглядами – недовольны именно из-за помощи Израилю.

"Трудно сказать, как республиканцы в целом на это смотрят – вижу много разочарования и путаницы. MAGA поддерживает Трампа, но даже их люди в интернете буквально говорят: скажите нам, о чем это все, чтобы мы могли это поддержать", – заметил Боненбергер.

Обратите внимание! Американский стратег по вопросам энергетики и геополитики Томас О'Доннелл считает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива и неспособности США обеспечить безопасный проход судов цены на нефть неизбежно пойдут вверх. Сейчас они уже росли, однако впоследствии вернулись примерно к предыдущим показателям. После начала полномасштабной войны в Украине стоимость нефти прыгнула до 120 долларов за баррель, но впоследствии начала снижаться и в 2023 – 2025 годах держалась около 80 долларов за баррель.

Что еще известно о событиях на Ближнем Востоке?