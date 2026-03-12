Американський політик, колишній військовий Адріан Боненбергер пояснив 24 Каналу, що навіть найвідданіші прихильники Трампа просять єдиного чіткого меседжу, якого досі немає.

Чи втратить Трамп підтримку через війну з Іраном?

За словами експерта, серед десятків опитаних американців не знайшлося жодного, хто підтримував би повномасштабну війну з Іраном. До того ж Трамп сам обіцяв виборцям, що не втягне Америку у нову війну.

Президент миру – це була одна з головних тез його кампанії. І республіканці, і демократи незадоволені. Якби від початку було одне чітке пояснення – всім було б легше це підтримати. Натомість 4 версії за тиждень: Рубіо каже про допомогу Ізраїлю, Венс – про ядерну програму, Трамп спочатку говорив про зміну режиму, тепер – про безумовну капітуляцію,

– сказав Боненбергер.

Іран тим часом діє стратегічно, атакуючи ракетами та дронами всі держави Перської затоки, він надсилає чіткий сигнал регіону, що союз із США та Ізраїлем має свою ціну. До того ж монархії Перської затоки далеко не завжди мають широку народну підтримку, а серед місцевого населення є чимало тих, хто не симпатизує ні Америці, ні Ізраїлю.

Традиційні консерватори давно хотіли війни з Іраном, але обурені хаосом і відсутністю чіткого кінцевого результату. MAGA підтримує Трампа заради відчуття сили, але розгублена, бо різні меседжі змушують їх виглядати безглуздо в суперечках. А третя частина колишньої коаліції MAGA – крайні праві з антисемітськими поглядами – незадоволені саме через допомогу Ізраїлю.

"Важко сказати, як республіканці загалом на це дивляться – бачу багато розчарування і плутанини. MAGA підтримує Трампа, але навіть їхні люди в інтернеті буквально кажуть: скажіть нам, про що це все, щоб ми могли це підтримати", – зауважив Боненбергер.

Зверніть увагу! Американський стратег з питань енергетики та геополітики Томас О'Доннелл вважає, що у разі тривалого закриття Ормузької протоки та неспроможності США забезпечити безпечний прохід суден ціни на нафту неминуче підуть угору. Наразі вони вже зростали, однак згодом повернулися приблизно до попередніх показників. Після початку повномасштабної війни в Україні вартість нафти стрибнула до 120 доларів за барель, але згодом почала знижуватися й у 2023 – 2025 роках трималася близько 80 доларів за барель.

