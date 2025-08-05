Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал РБК-Украина. Россия рассматривает вооруженное противостояние со странами НАТО как неизбежное, а подготовка к этому продолжается уже сейчас.

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Формирование новых армий и реформирование ВС России

По информации украинской разведки, в период с 2030 по 2035 год Москва ожидает возникновения целого ряда новых вооруженных конфликтов с участием России. В первую очередь речь идет о потенциальных войнах на направлениях Польши, стран Балтии, Скандинавии и даже Арктики. Всего в военной стратегии России зафиксировано до 10 возможных конфликтов на европейском направлении.

Несмотря на войну против Украины, Кремль уже реализует масштабную реформу собственных вооруженных сил. До 2029 года планируется создание двух новых военных округов – Ленинградского и Московского, в состав которых войдут новые армейские корпуса и дивизии. Ключевая задача – усиление российского военного присутствия на западном стратегическом направлении.

Параллельно России стремительно наращивает мощности оборонной промышленности. Производство высокоточного вооружения, ракет и ударных беспилотников происходит в режиме "военных рельсов" уже третий год подряд.

Финансирование и мобилизационные резервы

По оценкам ГУР, официальный военный бюджет России составляет около 130 – 140 миллиардов долларов в год, однако реальные расходы могут быть значительно больше. Кремль фактически не ограничивает ресурсы, когда речь идет о подготовке к масштабной войне.

Кроме того, Россия имеет серьезный мобилизационный потенциал – до 5 миллионов человек. Такой ресурс дает возможность Путину планировать крупные военные кампании сразу на нескольких направлениях.

Агрессивная риторика и планы против НАТО

В разведке отмечают: риторика Кремля последние годы стала еще более агрессивной. Российское руководство все чаще демонстрирует откровенную враждебность по отношению к НАТО и Евросоюзу. Война против Украины стала лишь прологом – теперь Москва готовит почву для новой фазы противостояния уже в пределах Европы.

На фоне этих угроз страны НАТО, в частности Польша, наращивают собственные оборонительные возможности. Варшава активно модернизирует армию и закупает новейшее вооружение, готовясь к возможным сценариям масштабной агрессии со стороны РФ.