Атака дронов на Одессу, "хлопок" на Херсонщине: хронология 472 дня войны

Российские террористы продолжают паразитировать в Украине. Наши защитники и защитницы уверенно выгоняют врага из страны.

24 Канал рассказывает о важнейших событиях этого дня, произошедших на передовой, в тылу и на международной арене.

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