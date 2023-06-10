24 Канал розповідає про найважливіші події цього дня, які стались на передовій, в тилу і на міжнародній арені.

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03:50 Японія надасть Україні 5 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків знищення Каховської ГЕС.

03:46 Політолог Микола Давидюк вважає, що саміт у Вільнюсі не стане вирішальним для України щодо F-16. Натомість ця тема буде головною під час саміту, адже Україна провела гарну дипломатичну роботу щодо цього.

03:37 Сполучені Штати виділять Україні 437 тисяч доларів на програму визначення пріоритетних реформ економіки.

03:06 Одеську область атакували "Шахеди". Сили ППО знищили всі ворожі дрони, але уламки одного з дронів влучили в багатоповерхівку в Одесі, там зайнялася пожежа. Внаслідок цього загинули троє цивільних, понад 10 людей отримали поранення.

02:11 Розслідувачі встановили, що вибухи в Генічеському районі 9 червня пролунали у місці, куди приїжджав 18 квітня президент Росії Владімір Путін. Власне, там розташований штаб "Дніпро" керівництва ворожих військ.

00:07 У східних, південних та північних областях пролунала повітряна тривога.